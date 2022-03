Instagram bringt die chronologische Timeline zurück

Die Beiträge können in 2 verschiedenen Ansichten wieder zeitlich geordnet betrachtet werden.

Instagram-Chef, Adam Mosseri, kündigte Anfang des Jahres neue Filter an, um die von vielen verlangte Chronologie des Feeds wiederherzustellen. Wie er am Mittwoch in einem Blog erklärt, werden diese nun verfügbar.

Demnach wird es neben dem bereits bestehenden Home Feed die 2 neuen Ansichten "Gefolgt" und "Favoriten" zur Auswahl geben. Um dorthin zu gelangen, soll man auf "Instagram" in der oberen linken Ecke der Startseite tippen. Daraufhin öffnet sich ein Dropdown-Fenster mit den neuen Timeline-Optionen.