Internet der Dinge: Mutter weiß dank Keksen alles

mother. ist eigentlich ein Überwachungsterminal, das man daheim an die Steckdose steckt und ins WLAN einloggt. Hat man das gemacht, müssen die einzelnen Cookies angeschlossen werden – kleine Sensoren, etwa fünf Zentimeter groß und mit unterschiedlichen Farben an der Spitze gekennzeichnet – daher wohl auch der Name Keks. mother. soll, so die Vorstellung der Entwickler, tatsächlich einige Funktionen einer echten Mutter übernehmen und auf das Wohl der Familienmitglieder schauen – daher kann sie auch programmiert werden. Was die Mutter weiß, kann man immer über eine App, bzw. diverse Apps abrufen. Haladjian zeigt auf der CES bereits einige seiner Ideen und Vorschläge und die sind durchaus spannend, wobei sicher ist, dass auch eine kleine Diskussion über die Privatsphäre einsetzen wird, da mother. durchaus auch als „Big Mom is watching you“- oder „Big Dad is watching-you“-Produkt betrachtet werden kann: Die kleinen Kekse können nämlich Bewegungen, Temperaturen und verschiedene andere Tätigkeiten überwachen, weil sie mit Sensoren ausgestattet sind – vom Temperaturfühler bis zum Beschleunigungsmesser.