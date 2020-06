Internet-Unternehmer Kim Dotcom vor Gericht

Im Auslieferungsverfahren gegen den deutschen Internet-Unternehmer Kim Dotcom wollen Anwälte in Neuseeland die Auflagen verschärfen, unter denen Dotcom in Freiheit bleiben kann. Der 40-Jährige erschien deshalb am Donnerstag vor Gericht in Auckland. Er ging wortlos an den wartenden Reportern vorbei in das Gebäude, wie Fernsehbilder zeigten.