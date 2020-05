Internetzugang für 80 Prozent der Neuwagen bis 2016

Die Autobranche will beim vernetzten Auto Tempo machen. Bis 2016 sollen 80 Prozent der Neuwagen einen Internetzugang haben. Das Zusammenwachsen von Fahrzeugen und Internet sei eine "Revolution im Auto", sagte der Präsident des deutschen Verbandes der Automobilindustrie ( VDA), Matthias Wissmann, am Montagabend vor Journalisten in Berlin.

Die Autoindustrie wolle in den kommenden Jahren 16 bis 18 Mrd. Euro investieren. Derzeit hätten 20 Prozent der Neuwagen einen Internetzugang, sagte VDA-Geschäftsführer Ulrich Eichhorn.