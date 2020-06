iPhone-Assistent Siri beschimpft 12-Jährigen

Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, soll selbst Siri, der Sprachassistent des neuesten Apple iPhones, gelegentlich die Fassung verlieren. Ein 12-jähriger Junge soll demnach bei der vermeintlich einfachen Frage "Wie viele Menschen gibt es auf der Welt?" von Apples virtuellem Assistenten auf das Übelste beschimpft worden sein. "Halt die Klappe, du hässlicher Trottel." ("Shut the f*** up, you ugly t***.") war die unerwartete Antwort, die selbst die Mutter des Jungen schockierte.

Geschmackloser Streich

Hinter der vemeintlichen Beschimpfung könnte aber ein einfacher Grund stecken - als Name für den Besitzer des Geräts war der Satz eingestellt und der wurde dann prompt als Antwort auf die Frage ausgegeben. Der Satz soll von unbekannten Scherzbolden, die den Sprachassistenten am Gerät eingerichtet haben, eingestellt worden sein - allerdings fand die Mutter des Jungen den Scherz überhaupt nicht lustig.

Siri ohne Moral

Das betroffene iPhone lag in einer Filiale der britischen Supermarktkette Tesco zu Demonstrationszwecken auf und wurde nun an Apple zur weiteren Diagnose geschickt. Apple dürfte mittlerweile Erfahrung mit den ungewöhnlichen Aussagen Siris haben. Denn bereits zu dessen Veröffentlichung gab der Sprachassistent Hilfe bei der Suche nach Versteckplätzen für Leichen und schwieg bei Anfragen zu Abtreibung.