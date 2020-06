iPhone-Nutzer will von Apple 1 Billion Dollar Entschädigung

Ein Mann hat in den USA eine Klage gegen den Technologiekonzern eingebracht. Er fordert eine Entschädigung in der Höhe von 1 Billion Dollar, weil er in einem Apple-Store ungerecht behandelt wurde.

Eigentlich wollte der Mann sein iPhone reparieren lassen. Doch dann kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Verkaufsmitarbeiter, in der der Mann angeblich als "verrückt" bezeichnet wurde. Dies habe für den Kläger "Krankenhausaufenthalte, Reisen und Notlagen" zur Folge gehabt. Außerdem habe er "Demütigungen, Peinlichkeiten, Verleumdung und Rufschädigung" erleiden müssen.