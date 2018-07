IT-Sicherheit: „Jedes Unternehmen hat Schwachstellen“

Wie könnte Ihrer Meinung nach der IT-Security-Fachkräftemangel in Österreich behoben werden?

Wir glauben, dass dieser Mangel nicht ganz sprunghaft entstanden ist und sich auch nicht in einem Big Bang auflösen wird können. Eine einzige Lösung können wir nicht sehen, aber eine Doppelstrategie: Erstens, Zukunftsoptimismus und Marktvertrauen aus Selbstverantwortung in der Gesellschaft und aktiver Kommunikation der Leuchttürme der Digitalisierung stärken und zweitens mehr dort suchen wo Zukunftsoptimismus auch zu finden ist. Das heißt, wir glauben neben gezielter und selbstgewählter Um- und Einschulung in die IT auch an gesteuerte und gezielte Integration von IT-Fachkräften in ein schönes Österreich, das sich mit seinem kulturellen Angebot, landschaftlichen Reizen und staatlicher Stabilität auch nicht verstecken muss.

Sehen sie in der ACSC die Chance, zukünftige Mitarbeiter zu finden?

Wir sehen nicht nur die Chance zukünftige Mitarbeiter zu finden, viel mehr noch möchten wir dort auch so sichtbar sein, dass wir von zukünftigen Mitarbeitern gefunden werden. Das heißt wir wollen als interessanter Arbeitgeber für potentielle Talente attraktiv sein und Werte durch unsere Mitarbeiter authentisch verkörpern. Wir wollen Leistung und Ergebnisse über Ehrlichkeit, Integrität, Selbstverantwortung und Selbststeuerung ermöglichen. Wenn wir nicht mehr genau wissen können, was kommt, wird Führungsarbeit mehr zum Coaching und die Führungskraft vom großen Vordenker und -lenker zum Coach. In dieser Haltung wollen wir miteinander umgehen und sichtbar werden, weil wir glauben, dass auch auf der ACSC danach gesucht wird.

Was sind derzeit die größten IT-Security-Bedrohungen für österreichische KMUs?

Florian Brunner: Mangelndes Bewusstsein für die Notwendigkeit von Investitionen im Bereich des IT-Betriebs und der Informationssicherheit führen oft dazu, dass das Thema IT-Security vernachlässigt wird. Der Mensch stellt nach wie vor eine große Schwachstelle dar, aber auch die zunehmende Vernetzung und der Trend hin zum virtuellen Arbeiten, die Nutzung der Cloud und der mangelnde Fokus auf die zu schützenden Daten stellen große Risiken dar.