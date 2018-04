Japan: Roboter sollen bei Bau von Wolkenkratzern helfen

Tests in Tokio

Sie sollen etwa Stahlträger verschweißen, Materialien selbstständig transportieren oder Deckenpaneele installieren. Shimizu hat zur Entwicklung und zum Testen dieser Roboter ein eigenes Technologiezentrum in Tokio errichtet. Auch Namen haben die Maschinen bereits erhalten. Sie hören etwa auf "Robo-Welder", "Robo-Carrier" oder "Robo-Buddy". Der Einsatz der Roboter auf Baustellen soll Arbeiter bei besonders mühsamen Tätigkeiten entlasten.

Pensionierungswelle

Wie Bloomberg berichtet, sollen im nächsten Jahrzehnt in Japan mehr als eine Million Arbeiter in Pension gehen. Die Überalterung der Gesellschaft macht einen Ausgleich durch Neuzugänge unwahrscheinlich. Roboter sollen dennoch nicht im selben Umfang wie etwa in der Produktion eingesetzt werden. Menschen werden auf absehbare Zeit weiterhin die wichtigsten Arbeitskräfte für Baufirmen bleiben.