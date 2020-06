Japanischer Mafia-Clan startet Werbefeldzug im Internet

Auf einer neuen Webseite rühmt sich Yamaguchi-gumi gemeinnütziger Wohltaten - und eines entschlossenen Vorgehens gegen den Drogenhandel. Anhand von Fotostrecken wird etwa das Engagement des Verbrecher-Syndikats bei den Aufräumarbeiten nach dem Erdbeben in Kobe 1995 und der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2011 gepriesen. Auch beim Müllsammeln entlang eines Flusses am Hauptquartier der Gruppe in Kobe sind die Mafiosi zu beobachten.

Das Design der Website wirkt allerdings veraltet. Abrufbar ist unter anderem ein verwackeltes Video, das die Führungsriege des Clans beim Neujahrsbesuch an einem verehrten Schrein zeigt. Der Kurzfilm ist unterlegt mit einem Folk-Song als neuer Erkennungsmelodie der Yamaguchi-gumi, worin Männlichkeitsideale und der vermeintliche Kampf für die Schwächsten der Gesellschaft glorifiziert werden.