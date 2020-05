Jeder siebente Jugendliche Opfer von Mobbing im Internet

Jeder siebente deutsche Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren ist laut einer Umfrage schon einmal Opfer von Mobbing im Internet geworden. In absoluten Zahlen entspreche das rund einer Million Fälle, teilte der IT-Branchenverband Bitkom am Montag in Berlin mit. Mädchen seien etwas häufiger betroffen als Burschen.