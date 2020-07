Jeff Bezos hat mehr Geld als alle Bitcoins wert sind

Amazon-Chef Jeff Bezos ist laut neuesten Zahlen reicher als je zuvor. Wie aus dem aktuellen Bloomberg Billionaires Index hervorgeht, ist der Manager mittlerweile über 170 Milliarden US-Dollar schwer. Zu verdanken hat er das der Amazon-Aktie, die vergangene Woche ein Rekordhoch verzeichnete.

Das veranlasste Cointelegraph zu einem interessanten Vergleich: So liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin aktuell bei einem Wert von knapp 167 Milliarden US-Dollar laut CoinMarketCap. Bezos Vermögen übersteigt also den aktuellen Wert aller sich im Umlauf befindlichen Bitcoins bei dem aktuellen Kurs.

Selbst wenn Bezos wollte, könnte er laut Cointelegraph aber dennoch nicht alle Bitcoins aufkaufen. Grund dafür ist, dass derartige massive Bewegungen am Markt den Kurs höchstwahrscheinlich so in die Höhe treiben würden, dass auch das Vermögen des aktuell reichsten Menschen auf dem Planeten nicht mehr ausreichen würde.