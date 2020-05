John McAfee will NSA-Überwachung mit Gadget umgehen

McAfee gab seine Pläne im Rahmen eines Interviews im San Jose McEnery Convention Center am Samstag bekannt. Ihm zufolge arbeite er bereits seit Jahren an dieser Technologie, in den letzten Monaten sei die Arbeit daran aber rasant vorangeschritten. Dennoch würde ein vollwertiger Prototyp immer noch knapp sechs Monate Entwicklungszeit benötigen, weswegen er sich nun auf die Suche nach Hardware-Partnern begibt.

McAfee meint, er würde das Gerät auch produzieren, wenn es in den USA einem Verkaufsverbot zum Opfer fallen würde. "Natürlich würde es auch für fragwürdige Zwecke verwendet werden, wie auch das Telefon teilweise für fragwürdige Dinge eingesetzt wird", meinte er und verwies darauf, dass er das Gerät einfach in Großbritannien, Japan oder der dritten Welt verkaufen würde. Derzeit bleiben die Informationen aber weiter rar, auf der von McAfee eingerichteten Webseite zählt lediglich ein Countdown, der in 174 Tagen abläuft, die Zeit herab.