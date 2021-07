John McAfee will US-Präsident werden

Am Dienstag hat der Gründer der populären Antivirus-Software John McAfee angekündigt, als Kandidat bei den nächsten US-Präsidentschaftswahlen anzutreten. In einem Interview mit Wired sagte der 69-Jährige, er habe Tausende E-Mails bekommen, in dem ihn die Menschen auffordern, an der Wahl teilzunehmen. „Das ist nicht etwas, was ich alleine machen würde“, so McAfee. In dem Gespräch war noch nicht klar, ob er als Teil einer bestehenden Partei antreten oder eine neue Partei gründen will.