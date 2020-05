Jugend-App mit Ausweisfunktion für Niederösterreich

2003 wurde die Jugendkarte für 14- bis 24-Jährige - damals unter Wilfings Amtsvorgängerin Mikl-Leitner - eingeführt. Heute gibt es im Bundesland 60.000 Jugendkartenbesitzer, 500 Vorteilsgeber und in Kooperation mit der European Youth Card europaweite Ermäßigungen.

Die Abstimmung in punkto Sicherheit erfolgte mit dem Innenministerium und dem Bundeskriminalamt. Die Sicherheit digitaler Identitäten zu garantieren sei eine Herausforderung, verwies Mikl-Leitner auf die "Zukunftsmusik", dass in absehbarer Zeit auch Führerschein und Personalausweis in digitaler Form zu haben sein werden. Laut Wilfing ist als nächster Schritt der Schülerfreifahrtsausweis am Smartphone angedacht.