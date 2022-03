WikiLeaks-Gründer Julian Assange heiratet in 10 Tagen

Obwohl Assange in Haft sitzt, wird er seine Verlobte heiraten. Das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London setzte die Eheschließung für den 23. März um 13.00 Uhr (Ortszeit) an, wie Assanges Verlobte am Sonntag auf Twitter mitteilte. Assange wird dabei einen Schottenrock tragen, um seine schottischen Wurzeln zu bekunden. Die beiden gemeinsamen Söhne sollen bei der Zeremonie dabei sein. Assange sitzt seit fast drei Jahren in Belmarsh in Haft.

"Es ist nicht die Hochzeit, die wir geplant hätten - in einer Kirche in der Außenwelt, umgeben von Familie und Freunden", wurde Moris von der Zeitung "Daily Mail" zitiert, der sie ein Interview gab. Das Paar hofft aber auf eine Nachfeier, wenn der 50-Jährige wieder frei sei.