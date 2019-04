Juwelier in Tesla eingesperrt, Musk sagt Meeting mit ihm ab

Hintergrund

Grund dafür war ein Vorfall, bei dem Baller in seinem Tesla Model X eingeschlossen war. Jener ereignete sich vergangenes Wochenende und wurde von Baller umfangreich via Instagram dokumentiert. Demnach schaltete sich das Auto trotz genügend Stromreserven in einen Energiesparmodus. Es ließen sich weder Türen noch Fenster öffnen. Baller musste schließlich nach insgesamt 47 Minuten durch den Kofferraum klettern.

Als Folge des Vorfalls erklärte er über seinen populären Instagram-Account, er würde seinen Sohn London, der an Asthma leidet, niemals wieder in den Tesla einsteigen lassen. Er könne nicht das Risiko eingehen, dass er einen Anfall hat, während er am Straßenrand im Auto eingeschlossen auf Hilfe warten muss.