Kärntnerin fällt auf Liebesbetrüger “Kapitän Felix Shuster" herein

Unter dem Pseudonym „ Kapitän Felix Shuster “ hat ein bisher Unbekannter eine 54-jährige Wolfsbergerin um viel Geld betrogen. Der vermeintliche Offizier der internationalen Streitkräfte in Afghanistan umgarnte die Frau über mehrere Monate in den sozialen Medien , wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Liebesbetrug dieser Art ist kein Einzelfall

Weiter gab der „Kapitän“ an, dass er ihr einen Tresor mit Geld geschickt habe, der nun vom Zoll aufgehalten werde. Die rumänische Zollbehörde fordere nun 35.000 Euro. In der Zwischenzeit hatte die 54-Jährige von ähnlichen Geschichten in den Medien gehört und zeigte den Betrug bei der Polizei an.