Käufer zahlen künftig direkt an eBay

Für Käufer bedeutet der neue Zahlvorgang einen größeren Schutz, private Verkäufer müssen allerdings länger auf ihr Geld warten, wie eine eBay-Sprecherin am Dienstag sagte. Denn in Zukunft zahlen Käufer den Preis für den von ihnen erworbenen Artikel direkt an eBay und nicht mehr an den Verkäufer. Die Online-Plattform leitet das Geld dann an den Verkäufer weiter. Bisher laufen die Geschäfte ohne die Zwischenstation eBay, Käufer und Verkäufer wickeln die Zahlung direkt miteinander ab.

Größerer Käuferschutz

eBay begründete die Neuerung mit einem größeren Schutz für die Käufer. Diese würden nun unabhängig von der gewählten Zahlungsmethode voll abgesichert. Erhalte ein Käufer den Artikel trotz Zahlung nicht oder weiche der Artikel erheblich von der Beschreibung ab, zahlt eBay den Kaufpreis inklusive Versandkosten zurück.