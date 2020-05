Kaspersky: „Den NSA-Trojaner kennen wir nicht“

NSA

Militärs

Geheimdienste können Teil dessein, insofern gibt es hier sicher Überschneidungen. Cyberspionage würde ich aber nicht automatisch dem Begriff Cyberwar zuordnen.

Wie beurteilen Sie die NSA-Überwachungsmethoden? Hat die Industrie diese Dinge sowieso immer gewusst oder waren Sie über das tatsächliche Ausmaß erstaunt?

Wenn Sie mich fragen, wie der NSA-Trojaner aussieht und wie komplex er gestaltet ist, muss ich Sie enttäuschen. Wir bei Kaspersky kennen ihn nicht. Vielleicht ist er uns schon untergekommen und wir haben nicht gewusst, dass die NSA dahintersteckt. Es steht ja auch kein Sticker drauf, der sagt „Made by NSA“. Ich finde das Thema generell schwierig zu bewerten.



Inwiefern?

Es gibt so viele Berichte. Die einen beurteilen den NSA-Leak durch Snowden als katastrophalstes Versagen des Geheimdienstes, was den Schutz geheimer Informationen angeht. Andere sagen wiederum, dass die Enthüllungen nichts Neues sind und die Methoden ohnehin bekannt waren. Ich weiß also nicht Recht, was ich davon halten soll.

Inwiefern kann eine Regierung Kaspersky unter Druck setzen, gewisse Malware-Erkenntnisse nicht zu veröffentlichen, weil die Malware als Antiterror- oder Cybermaßnahme gegen einen Schurkenstaat oder Terroristen abzielt?

Das ist bisher noch nicht vorgekommen und gleichzeitig wäre es auch undenkbar und fahrlässig, wenn wir entdeckte Informationen über ein Angriffswerkzeug wie Stuxnet unter Verschluss halten oder gar ignorieren würden. Das kann aber ohnehin nicht im Sinne von Regierungen sein, da gerade Malware wie Stuxnet in abgeänderter Form für einen Gegenangriff verwendet werden kann.