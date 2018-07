Katze unterbricht TV-Interview von Verschwörungstheoretiker

Schwanz vor den Augen

Wie in einem Video zu sehen ist, dass der NTR-Moderator Rudy Bouma per Twitter veröffentlicht hat, springt die Katze auf Targalskis Schultern und beginnt sich an dem Gesicht des Mannes zu reiben. Targalski, der als Katzenliebhaber bekannt ist, lässt die flauschige Behandlung über sich ergehen - jedenfalls bis der Schwanz der Katze seine Augen verdeckt. Wie die polnische Webseite Wiadomosci berichtet, entschied sich der Kater offenbar, "dass sein Meister wichtigere Dinge zu tun hatte als weitere Verschwörungstheorien zu konzipieren".