Kill Switch gegen Handy-Diebstahl

Dazu wurde am Freitag vor Journalisten ein Infoblatt präsentiert, das Handynutzern Tipps vermitteln soll, wie sie ihr Handy am besten schützen. Einer dieser Tipps lautet z.B.: „Handy in verschließbarer Tasche an der Körpervorderseite bewahren.“ Neben derart praktischen Tipps finden sich auch ein Hinweise auf sogenannte „Sicherheitsapps“ auf dem Info-Folder wieder.

Mit Sicherheitsapps wie „Find my iPhone“ oder den „ Android Device Manager“ können User ihr Handy bei Verlust oder Diebstahl sperren, orten und alle Daten per Fernzugriff löschen. Diese Fernlöschoption wird auch als „Kill Switch“ bezeichnet. „Mit dieser Technologie können Opfer von Handydiebstählen ihr Mobiltelefon via Computer sperren, orten und auch persönliche Daten löschen“, erklärt Mikl-Leitner. Damit werde das Smartphone für die Täter unbrauchbar und der Diebstahl lohne sich nicht, so die Innenministerin.