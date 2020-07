Kim Jong-un wird mit Matratzenbild zum Meme

Eines der seltenen Pressebilder von Kim Jong-un, dem nordkoreanischen Diktator, sorgt derzeit auf Reddit für Aufsehen. Das Bild zeigt Kim, wie er gerade eine Matratze mit seinen Fäusten testet und sich dafür nach vorne beugt. Perfektes Material für das beliebte Subreddit Photoshopbattles, das das Motiv nun für möglichst absurde Photoshop-Manipulationen nutzt. So ist er beispielsweise als King Kong auf dem Empire State Building, Tänzerin in Beyonces "All the single ladies" oder in Mario Kart zu sehen.