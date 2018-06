Kim-Trump-Gipfel: Experten warnen vor nordkoreanischem USB-Ventilator

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zeigte, wie groß das Misstrauen gegenüber der asiatischen Nation ist. Am Gipfel in Singapur nahmen mehr als 3000 Journalisten teil, die allesamt ein kleines Geschenkpaket erhielten. Darin befand sich eine Flasche Wasser, ein Papierfächer mit Kim-Jong-Uns Gesicht darauf, ein Gutscheinheft sowie ein USB-Ventilator. Das Paket sollte offenbar sicherstellen, dass man die hohen Temperaturen in Singapur gut übersteht.