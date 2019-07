Kinder und Jugendliche kennen Faxgeräte nicht

Während die älteren Generationen wichtige Dokumente gerne per Fax geschickt haben, ist dieses Gerät den jüngeren gänzlich unbekannt. Demnach haben drei von zehn Jugendlichen noch nie etwas von einem Faxgerät gehört, wie eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ermittelt hat. Unter den Zehn- und Elfjährigen kennt lediglich die Hälfte das Faxgerät. Überraschenderweise hat der Kassettenrekorder aber einen Platz in das Gedächtnis der Kinder und Jugendlichen bekommen. 85 Prozent wissen demnach, was das ist.

Pager, Mini-Disc und Diskette

Worunter sich die jungen Befragten zwischen zehn und 18 Jahren jedoch kaum etwas vorstellen können, sind Pager, Mini-Disc und Diskette. Davon haben 88, 75 und 56 Prozent keinerlei Idee. „Digitale Technologien haben viele über lange Zeit genutzte elektronische Geräte im Büro oder heimischen Wohnzimmer in nur wenigen Jahren ersetzt“, erklärt Marie Anne Nietan von Bitkom. Das Faxgerät würde die junge Generation lediglich nur aus Filmen kennen.