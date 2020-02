„Kinder wischen am Handy herum, bevor sie gehen können“

Erwachsene sollen Vorbilder sein

Doch manchmal sind es auch die Kinder, die von der Smartphone-Nutzung der Eltern genervt sind. 17 Prozent beschweren sich, wenn ein Elternteil zu viele digitale Geräte verwendet. „In der U-Bahn sollte man die Handys verbieten, damit sich Erwachsene wieder mehr mit uns beschäftigen“, sagte etwa ein fünfjähriges Kindergartenkind. Buchegger empfiehlt, hier auf seine Kinder zu hören, wenn sie dieses Verhalten stört. „Eltern haben eine Vorbildwirkung und sollten sich dieser Rolle bewusst sein“, sagt Buchegger. Daher sollten sie dem Kind bei Bedarf die volle Aufmerksamkeit widmen. Dem sind sich zumindest 75 Prozent der befragten Eltern auch bewusst.

Der Umgang mit den digitalen Medien der Kinder ist für Eltern vor allem deshalb oft schwierig, weil sie selbst als Kinder noch keine Erfahrungen damit gemacht haben. „Mir wurde beigebracht, radzufahren, aber nicht, wie ich meine Internetnutzung dosiere“, erklärt Schubert von der ISPA. Entscheidend sei nämlich, dass die verwendeten Inhalte auch altersgerecht seien. Rund die Hälfte der Eltern findet es einfach, passende Inhalte im Netz zu finden. „Das muss aber noch leichter werden“, sagt Schubert und empfiehlt eine Broschüre der ISPA zu den „besten Apps für 1-11“.

Keine Verbote sondern Hilfe

17 Prozent der Eltern geben an, dass ihre Kinder schon einmal mit ungeeigneten Inhalten im Internet in Berührung gekommen sind. Falls dies passiere, sollten die Eltern „Ruhe bewahren“ und keinesfalls mit Verboten reagieren. Stattdessen empfiehlt Buchegger den Eltern, ihrem Kind dabei zu helfen, die Inhalte zu verarbeiten. „Manchmal hilft es, darüber zu sprechen oder die Inhalte zu zeichnen. Ansonsten hilft es, Kinder zu beruhigen und sie zu trösten und sich alles genau erzählen lassen, was sie gesehen haben“, sagt Buchegger. Schubert fügt hinzu, dass Eltern gefährliche Inhalte unbedingt an die Anbieter melden sollen, denn diese hätten auf „Kinderkanälen nichts zu suchen“. Er warnt zudem vor der „trügerischen Sicherheit“ durch Kinderfilter. „Kein Programm kann zu 100 Prozent verhindern, dass Kinder mit ungeeigneten Inhalten in Berührung kommen.“

Doch auch die digitale Mediennutzung der Eltern ist manchmal kritisch zu betrachten. 30 Prozent der Befragten gaben an, schon vor der Geburt des Kindes das erste Foto im Internet gepostet oder per Messenger verschickt zu haben. „Auch in den Ultraschallbildern sind heutzutage die Gesichtszüge schon so gut erkennbar, dass man Kinder damit ihr Leben lang zurückverfolgen kann. Man schafft digitale Spuren“, warnt Buchegger. Insgesamt werden rund 37 Millionen Fotos von Kleinkindern in Österreich online geteilt. Die Safer Internet Expertin empfiehlt daher, nur ausgewählte Fotos an wenige Kontakte zu schicken. „Akzeptieren Sie außerdem ein Nein Ihres Kindes, wenn es in bestimmten Situationen nicht fotografiert werden möchte und fragen sie es, ob sie das Foto mit anderen teilen dürfen.“