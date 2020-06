Klage gegen A1 und T-Mobile

Während man gegen A1 eine Verbandsklage wegen Zusatzkosten bei den „ Kombitarifen“ einbringe, werde man gegen T-Mobile wegen der Zustellung unbestellter Dienstleistungen in Form von SMS vorgehen, hieß es in einer Aussendung der AK Vorarlberg am Freitag. T-Mobile habe Anfang Juli 2011 an zahlreiche Kunden