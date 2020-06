Klassische Musik soll Wein veredeln

"Es finden chemische Prozesse statt"

Auch in der Vergangenheit haben bereits zahlreiche Winzer ihren Wein mit Musik beschallt. Die Musik sei jedoch außerhalb der Fässer abgespielt worden, so Bachmann: "Auf die Idee, den Wein mit einem Lautsprecher im Tank zu beschallen, ist vor mir niemand gekommen." Bachmanns Verfahren ist derzeit auch Gegenstand von Untersuchungen einer Diplomarbeit an der renommierten "Wein-Uni" im deutschen Geisenheim. "Dabei finden tatsächlich chemische Prozesse statt", sagt Bachmann.

Sein Verfahren, das er 2009 erstmals testete, hat Bachmann mittlerweile patentieren lassen. Mit Sonorwines will er nun international expandieren. Interesse an den beschallten Weinen gebe es weltweit, so der Unternehmer. Künftig will er etwa US-Weine oder kanadische Rebsorten zusammen mit Winzern vor Ort beschallen und in den Handel bringen.



"Gefühlsmäßige" Musikauswahl

Die Musik zu den Weinen wählt der ausgebildete Hornist, der auch als freischaffender Musiker tätig war, "gefühlsmäßig" aus, wie er sagt. Gemeinsam mit den Weinen wird sie auf der Webseite des Unternehmens auch zum Verkauf angeboten. Dabei arbeitet er auch mit Plattenfirmen zusammen. Die musikalische Auswahl beschränkt sich nicht nur auf klassische oder ernste Werke. So ist etwa eine Zusammenarbeit mit den Wiener Brachialrockern Alkbottle geplant. "Durch die elektronischen Instrumente gibt es sehr viele Hochfrequenzen", sagt Bachmann: "Der Wein wird eher ins Süße gehen."