Klimafreundlicher Eiswagen nutzt alte E-Auto-Akkus

Position per Tweet

Bei der Ausstattung des Eiswagens wurde auf neueste Produkte gesetzt. So kommen etwa kontaktlose Bezahlterminals zum Einsatz. Die Position des Eiswagens wird per Twitter mit Hilfe von What3Words übermittelt. Das System nutzt die Kombination aus drei Wörtern, um jede Position auf der Erde bis auf wenige Meter genau zu präzisieren. Wenn der Eiswagen gerade nicht im Einsatz ist, können die eingebauten Solarzellen dennoch Strom produzieren, in die Zusatzspeicher leiten und später in das Stromnetz übertragen - wofür der Betreiber dann klarerweise auch monetär kompensiert wird.