Kroatien räumt beim RoboCupJunior ab

Am Wochenende haben in Wien die RoboCupJunior Austrian Open 2014 stattgefunden. Bei dem Roboter-Nachwuchswettbewerb treten jedes Jahr Schüler aus dem In- und Ausland gegeneinander an. In diesem Jahr schnitten dabei Teams aus Kroatien am erfolgreichsten ab. Schüler des Vereins Udruga Robofreak dominierten vor allem die "Rescue"-Kategorie, bei dem Roboter autonom Aufgaben in einem Katastrophenszenario bewältigen müssen.

Die besten Fußball-Roboter des Jahres kamen aus Italien. Zwei Teams der Schule ITIS Galilei di Roma gewannen sowohl die Dispziplin Soccer Light Weight Secondary als auch Soccer Open. Die besten "Soccer"-Roboter in der jüngeren Altersklasse (Primary) wurden von den Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus in Wien konstruiert.

In der Kategorie "Dance" gewannen in beiden Altersklassen Teams aus Österreich. Die Disziplin Dance Primary ging an die Truppe "Circus of the Robots" der VMS Nenzing, Vorarlberg. In der Disziplin Dance Secondary gewann "Shooting Star" der HTL Weiz, Steiermark.