Krypto-Crash verhagelt Melania Trump NFT-Auktion

Den Hut trug Trump während eines Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im April 2018 trug. "Seit 2018 ist dieser speziell angefertigte Hut ein Symbol für den französischen Staatsbesuch im Weißen Haus. Jetzt ist es an der Zeit, dass jemand Neues diesen Teil der Geschichte in Ehren hält", twitterte das Büro der 51-jährigen.

3 Gegenstände der Kollektion "Head of State" konnten mit der Kryptowährung Solana (SOL) auf ihrer Plattform ersteigert werden: ein weißer Hut von Hervé Pierre (siehe Bild oben), ein signiertes Aquarell von Trump des Künstlers Marc-Antoine Coulon und eine Version der Zeichnung in Form eines NFTs.

Mit den fallenden Kursen der Kryptowährungen scheinen sich nicht nur Trader*innen und Anleger*innen zu plagen, sondern auch die ehemalige First Lady der USA. Melania Trumps Auktion von Erinnerungsstücken aus dem Weißen Haus endete am Mittwochmorgen mit wenigen Geboten, die alle unter dem Startgebot lagen, wie die Washington Post berichtet.

Der Verkauf bedeutender Kleidungsstücke, die sie als First Lady getragen hat, widerspricht der Tradition. Obwohl sie nicht dazu verpflichtet sind, spenden die First Ladys in der Regel ikonische Gegenstände entweder an die First-Ladies-Sammlung des Smithsonian oder an die Bibliotheken und Museen ihrer Ehemänner, um so die Geschichte für die Öffentlichkeit zu bewahren.

