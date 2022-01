Erneut massiver Absturz von Bitcoin und Co

Der gesamte Kryptomarkt brach in den vergangenen 24 Stunden um fast 10 Prozent ein.

Für Anleger*innen in Bitcoin und andere Kryptowährungen endet die Woche wenig angenehm. So kam es in der Nacht auf Freitag (MEZ) zu massiven Kursstürzen bei nahezu allen Währungen.

Bitcoin fiel deutlich unter 40.000 US-Dollar und notierte Freitagfrüh (Stand 8:00) bei einem Minus von knapp 8 Prozent im 24-Stunden-Vergleich. Bei Ethereum war es sogar ein Rückgang von mehr als 9 Prozent. Auch bei anderen Altcoins sieht es nicht besser aus, die Kurse von Cardano und Solana gingen ebenfalls mehr als 9 Prozent zurück.

Insgesamt verzeichnete der globale Krypto-Markt in den letzten 24 Stunden ein Minus von über 8 Prozent, wie aus Daten von Coinmarketcap hervorgeht.