Kult-Regisseur David Lynch macht Wetterberichte im Home-Office

Aufgenommen wurden die Videos in Lynchs Haus in Los Angeles, der Raum erinnert - wie CNet vermerkt - stark an das Büro, in dem der von Lynch in "Twin Peaks" gespielte FBI-Agent Gordon Cole über seinen Akten brütet.

Manchmal wirken die Videos verschwommen, andere haben einen ungewöhnlich blauen Farbton. Unklar ist, ob das an der Beleuchtung liegt, oder ob Lynch sich mit Filtern der Video-Software spielt.

Mit Wetterberichten hat der Regisseur bereits Erfahrung. Bereits 2008 postete er auf seiner Website täglich Nachrichten zum Wetter. Aufgenommen wurden sie im selben Raum, von dem aus Lynch auch nun in den Himmel schaut.

Verhör mit Affen

Von dem mittlerweile 74-jährigen Regisseur, der neben der TV-Serie "Twin Peaks" unter anderem für die Filme "Blue Velvet", "Lost Highway" oder "Eraserhead" bekannt ist, erschien zuletzt ein Kurzfilm auf Netflix. In "What Did Jack Do?" spielt Lynch einen Kriminalpolizisten, der einen mordverdächtigen sprechenden Affen verhört.