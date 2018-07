Kundendaten und Passwörter von e-tec und Ditech gestohlen

Dem Elektronikhändler e-tec electronic, Österreichs größtem Online-Shop für EDV-Produkte und Heimelektronik, wurden möglicherweise - in krimineller Absicht - Kundendaten gestohlen. Es bestehe dieser Verdacht, teilte e-tec am Donnerstagabend seinen Kunden per E-Mail mit. Auch der Online-Händler DiTech, der 2014 für 1,4 Millionen Euro an e-tec verkauft wurde, ist offenbar betroffen. DiTech-Kunden erhalten E-Mails mit dem gleichen Inhalt.

Passwort dringend ändern

Aus Sicherheitsgründen sei das Passwort der Kunden im Webshop abgelaufen und müsse über die "Passwort vergessen"-Funktion unter Angabe der Kundennummer neu gesetzt werden. "Sollten Sie Ihr altes Passwort auch auf anderen Plattformen verwenden, so empfehlen wir Ihnen, dieses dort ebenfalls umgehend zu ändern", wird betont. Zahlungsdaten (Kreditkarte, Kontonummer, Paypal-Account usw.) seien zu keinem Zeitpunkt von e-tec gespeichert worden und seien daher nicht betroffen, heißt es. Die futurezone hat bei e-tec bezüglich Details zum Datenleck nachgefragt, eine Antwort steht bislang aus.

An RLB OÖ verkauft

2017/18 setzte e-tec (mit Zentrale in Timelkam/OÖ) mit rund 100 Mitarbeitern 76,3 Mio. Euro um. Fast drei Fünftel der Erlöse wurden über das Filialnetz erwirtschaftet, knapp ein Viertel im Direktversand und fast ein Fünftel im B2B-Handel inklusive Großhandel. e-tec electronic gehört seit kurzem mehrheitlich Beteiligungsunternehmen der RLB OÖ, der Invest AG und der Raiffeisen KMU Beteiligungs AG.