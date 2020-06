Ladezeit von neuem Akku angeblich 30 Sekunden

Mit einem Akku, der in nur 30 Sekunden von einem fast leeren in einen vollen Ladezustand gebracht werden kann, sorgt das israelische Start-Up StoreDot für Aufsehen. Der Akku besteht aus biologischen Halbleitern, sogenannten Peptiden. Es handelt sich dabei um kurze Ketten von Aminosäuren, den Bausteinen von Proteinen, schreibt das Wall Street Journal.

Wie The Register beschreibt, nutzt StoreDot die Eigenschaft von Peptiden, elektrische Ladungen schnell aufzunehmen und abzugeben. Während Microsofts Think Next Konferenz in Tel Aviv stellte das Unternehmen einen Prototypen vor, in dem Peptide in die Form von so genannten "Nano-Dots" gebracht wurden. Ein Samsung Galaxy S4 Smartphone wurde mit einer so genannten "Flash-Battery" ausgestattet. In einem Video sieht man tatsächlich, wie der Ladebalken am Display rasch auf seine volle Länge anwächst.