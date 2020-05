Lady Gaga zeigt "fliegendes Kleid"

Wie The Verge scherzhaft anmerkt, könnte Lady Gaga die Flugerfahrung gut gebrauchen. 2015 soll die Musikerin ein Konzert im Erdorbit geben. An Bord von Virgin Galactics Space Ship Two soll Gaga "die erste Künstlerin sein, die im Weltraum singt", schrieb US Weekly vor wenigen Tagen. Nicht beachtet wird dabei der Auftritt des kanadischen ISS-Kommandanten Chris Hadfield, der mit einer Neuauflage des David-Bowie-Hits "Space Oddity" in der Schwerelosigkeit für Begeisterung sorgte.