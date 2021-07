Lego-CEO: "Zu uns hat noch niemand nein gesagt"

Wenn man sich ihren Karriereweg ansieht, ist es offensichtlich, dass sie zum CEO ernannt wurden um die unpopulären Entscheidungen zu treffen und so Lego aus der Krise zu führen. Da das jetzt geschafft ist, sind sie überrascht noch Lego-CEO zu sein und nicht den Chef-Sessel für ein Mitglied der Kristiansen-Familie räumen mussten? Nein, bin ich nicht. Ich treffe mich mit der Familie immer noch jede Woche und verstehe mich sehr gut mit ihr. Sie haben keine Absicht das Unternehmen wieder zu leiten. Sie besitzen auch andere Unternehmen. Sie konzentrieren sich darauf, das zu sein, was man einen guten aktiven Besitzer nennt und fokussieren sich auf das Management.

futurezone: Heuer ist ihr zehnjähriges Jubiläum als CEO von Lego. Was möchten sie in den nächsten zehn Jahren erreichen? Jørgen Vig Knudstorp: Erstens, die Lego-Erfahrung jedes Jahr neu erfinden, etwa durch die Nutzung von digitaler Technologie. Zweitens, den globalen Fußabdruck des Unternehmens zu vergrößern. In zehn Jahren wird das Geschäft viel stärker auf Asien fokussiert sein, basierend auf dem starken Wachstum in den asiatischen Märkten.

Die zweitgrößte Spielzeug-Firma der Welt zu leiten ist kein Kinderspiel. Jørgen Vig Knudstorp, CEO der Lego Gruppe, sieht erschöpft aus. Anlässlich der Grundsteinlegung des Lego Hauses in Billund, hat er im 15-Minuten-Takt Interviews gegeben. Das Gespräch mit der futurezone ist das neunte an diesem Tag, danach folgt ein Live-Auftritt für das dänische Fernsehen. Sobald das Thema aber auf Lego fällt, merkt man aber nichts mehr von dem anstrengenden Tag. Es ist fast so, als würde man ein Kind bitten, sein Lieblingsspielzeug zu beschreiben, um das Leuchten in seinen Augen zu sehen. Die futurezone sprach mit Knudstorp über 3D-Drucker, das drohende Aus von Lego durch Videospiele und die Genderdiskussion von Lego-Spielzeug.

3D-Drucker sind also keine Gefahr für das Lego-Geschäft? 3D-Drucker werden nicht der Tod von Lego sein. Das wurde auch schon von Videospielen behauptet. Der physische Stein wird weiter unser Fokus sein. Ich bin aber selbst sehr an neuen Technologien interessiert und glaube, dass diese die Lego-Erfahrung erweitern können.

In vielen Unternehmen findet man ungeschriebene Gesetze. Ich denke, das ist hier auch der Fall. Es ist keine klare Regel, es ist mehr ein Gefühl dafür, was richtig für die Marke und die Kinder ist. Als wirgemacht haben, haben bereits ein paar Leute gefragt, ob wir damit nicht dieses ungeschriebene Gesetz brechen.will Kriegsführung nicht glorifizieren. Wir wissen, dass derzwischen Gut und Böse magisch ist, es ist das, woraus großartige Geschichten sind. Wir wollen das im Universum vonhaben. Wir denken, dass es gesund für Kinder ist diese Art von Rollenspiele zu spielen. Aber wir wollen vermeiden, dass derder modernen Kriegsführung etwas ist, womit einfach so gespielt wird. Manchmal machen unserer Designer Entwürfe und fragen uns, ob das jetzt zu aggressiv oder gewalttätig ist und wir führen längere Diskussionen darüber.

Das Research Institute Set ist im Rahmen von Lego Ideas entstanden. Wenn 10.000 Leute die Idee des Users unterstützen, bauen wir es und beteiligen den User mit ein Prozent des Umsatzes. So ist das zustande gekommen. Es war nicht so, dass wir gesagt haben: „Oh toll, jetzt müssen wir auf die Lego-Friends-Diskussion reagieren.“ Wir glauben die Lego-Friends-Diskussion war etwas fehlgeleitet, aber auch sehr hilfreich. Hätte niemand für das Research Institute-Set abgestimmt, hätten wir es nicht produziert. Es ist nicht da um irgendwelche Beschwerden zufrieden zu stellen.

Die Gender-Diskussion begleitet Lego seit Jahren. Zuerst war Lego zu männlich, Lego Friends war dann zu weiblich. Das kürzlich veröffentlichte Forschungsinstitut mit Wissenschaftlerinnen scheint die Wogen geglättet zu haben. Wird es in Zukunft weitere solche Sets geben? Wir hatten schon vor Lego Friends über die Jahre mehrere Reihen die für Mädchen gedacht waren, wie Belville und Paradisa. Die Mädchen haben natürlich auch andere Reihen angenommen, wie Duplo, Technik, Lego City und Harry Potter. Die Entwicklung von Friends hat zwei bis drei Jahre gedauert. Die Herausforderung war etwas zu schaffen, dass Mädchen als attraktiv empfinden. In Lego Friends gibt es auch Sets, in denen Frauen Berufe wie Pilotin oder Reporterin ausüben.

Gibt es bestimmte Franchises, die sie gerne im Lego-Universum integrieren würden? Bis jetzt gab es niemanden, mit dem wir wirklich zusammenarbeiten wollten, der nein zu uns gesagt hat. Natürlich habe ich ein paar Sachen im Kopf, die ich mit Lego gerne in Zukunft machen möchte. Wir haben eine klare Vorstellung davon, was in den nächsten Jahren erscheinen wird.

Sind sie besorgt, dass es trotzdem so aussieht, als ob Lego eingeknickt wäre und ähnliche Diskussionen folgen werden?

Ich bin gar nicht besorgt, dass die Diskussion jetzt auf Hautfarbe oder ähnliches ausgeweitet wird. Es ist normal, dass Leute an bekannten Marken wie Lego eine Sache oder gesellschaftliche Diskussion aufhängen. Ich habe folgenden Ansatz: Alles was wir tun, soll so sein, dass man es guten Gewissens auf die Titelseite der Zeitung geben kann. Wir versuchen immer respektvoll zu sein, aber wir werden uns nie von jemand beeinflussen lassen, der mit unserer Marke eine bestimmte Sache verfolgen will.

Den meisten Umsatz macht Lego wohl mit Eltern, die Spielzeug für ihre Kinder kaufen. Die meiste Kritik kommt aber von der erwachsenen Lego-Community. Zahlt es sich dann überhaupt aus, diesen Hardcore-Fans zuzuhören?

Ja, absolut. Es ist wie beim Autokauf. Die meisten Leute, wie auch ich, verstehen nicht, wie ein Auto funktioniert. Aber man möchte trotzdem ein hochqualitatives Auto haben. Die Autofirma, die ein neues Auto entwickelt, sollte also nicht nur mich fragen wie das Auto sein soll, sondern auch einen Rennfahrer. Der testet das Auto und führt es an sein Limit und kann so sagen, was besser gemacht werden kann um das Fahrerlebnis zu verbessern. So betrachte ich auch die Community. Die Community sind die Experten.

Manche sagen zu mir: Danke, dass sie sich so gut um unsere Marke kümmern. Für sie ist Lego eine Bewegung, die sie besitzen. Ich bin nicht ihr Meister, sondern ihr Diener. Ich versuche, sie auch so zu behandeln. Ich lerne viel von ihnen. Sie können mir nicht genau sagen, was ein fünfjähriges Kind nächstes Jahr zu Weihnachten haben will, dafür brauche ich andere Leute. Aber sie können mir sagen, was eine großartige Bau-Erfahrung ausmacht und was die Faszination von Lego ist. Das machen sie besser als die meisten Leute. Ich habe viel von der Community gelernt. Ich besuche jedes Jahr drei oder vier Fan-Conventions und verbringe dort ein paar Tage, um mitzukriegen, was gerade die aktuellen Themen sind.

Mussten sie für ihren Job lernen, Lego zu sprechen? Wissen sie was SNOT, BURP und RORY sind?

Ja, mittlerweile weiß ich das. Als ich das erste Mal Fans traf, konnte ich mit den Begriffen noch nichts anfangen, aber ich habe viel in den Jahren gelernt. Ich war schon als Kind ein Lego Enthusiast, es war also nicht ganz wie eine Fremdsprache für mich. Aber ich habe mich angepasst und spreche Lego.