Lehrerbewertung: Lernsieg wehrt sich gegen Kritik

Schon im Vorfeld der offiziellen Präsentation gingen rund um die Lehrerbewertungs-App " Lernsieg" die Wogen hoch. So kritisierte etwa die Lehrergewerkschaft das Bewertungssystem scharf.

Am vergangenen Freitag wurde schließlich die Lernsieg-App vorgestellt und zum Download frei gegeben. Seither war der mittlerweile 18-jährige Gründer der App mit einer Flut an Hassnachrichten konfrontiert. Aufgrund dessen wurde die App und die dazugehörige Website am Montagabend offline genommen.

App schlecht bewertet, Lehrer positiv bewertet

Nun versuchen sich die Lernsieg-Macher in einer Aussendung zu rechtfertigen und nennen einige Zahlen zur App-Nutzung. Demnach wurde die Smartphone-Anwendung mehr als 70.000 Mal heruntergeladen. Bis Montagmittag trafen insgesamt 16.513 Bewertungen für Schulen und 127.220 Bewertungen für Lehrpersonen ein.

Während die Lernsieg-Anwendung in den App Stores vorwiegend schlecht bewertet wurde, fielen die Bewertungen für Lehrer und Schulen überwiegend positiv aus, heißt es von den Lernsieg-Machern. "Schulen erhielten durchschnittlich 3,88 Sterne, Lehrer 3,96 Sterne, was im Schulnotensystem einem 'gut' entspricht", heißt es in einer Aussendung.