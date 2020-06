Lern-Apps und QR-Codes: Die smarte Klasse von Oberwart

An der Wand hängt in der 1EA der Volksschule Oberwart keine Kreidetafel mehr, sondern ein eBoard von Samsung . „Wir haben keine normale Tafel, was ist das?“ fragt Schülerin Lea beim Interview. Die 1EA ist nämlich eine der beiden Gewinner-Klassen im Bereich VHS des Samsung Smart School-Ideenwettbewerbs.

Die 16 Schüler der ersten Klasse haben auch noch Tablets gekommen, auch eine zweite Klasse an der Schule mit acht Schülern wurde mit Tablets ausgestattet. „Ich bin so froh, dass ich ein Tablet in der Schule habe“, erzählt die sechsjährige Sophie. „Ich spiele gerne und ich schreibe gerne am Tablet“, so Sophie.