Level 1: Rätsel für Nachwuchs-Hacker und Denkspiel-Freunde

Bei der Starter Challenge Level 1 gibt es 16 Aufgaben zu lösen, mit denen Schüler und Gäste in die IT-Security hineinschnuppern können.

Bei der Austria Cyber Security Challenge werden Nachwuchs-Hacker und IT-Security-Talente gesucht. Da viele der Aufgaben im Qualifying bereits ein Grundwissen in der Materie voraussetzen, haben die Veranstalter zusätzlich die Starter Challenge Level 1 ins Leben gerufen.

Dabei können sich Schüler, Lehrer aber auch alle anderen an 16 Aufgaben versuchen, die ein bisschen in die Welt der IT-Security hineinschnuppern lassen. Hier gilt es etwa Geheimcodes in Bildern zu entdecken, Login und Passwort herauszufinden und Recherche zu betrieben.