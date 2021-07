Lindsay Lohan verklagt GTA-Entwickler wegen Ähnlichkeit

03.07.2014

Die GTA-Entwickler sollen den Charakter "Lacey Jonas" auf Basis der US-Schauspielerin erstellt haben. Die 28-jährige fordert nun Schadenersatz.

US-Schauspielerin Lindsay Lohan (28) hat die Macher des beliebten Videospiels „ Grand Theft Auto V“ verklagt. Dies berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch (Ortszeit). Demnach stört sich der Hollywood-Star an einer Figur des Action-Games - diese beziehe sich eindeutig auf sie. Die fiktive Figur Lacey Jonas verbinde „Image, Aussehen, Kleidung, Outfits und Modekollektion der Klägerin“, zitiert das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ aus der Klage, die am Mittwoch bei einem Gericht in Manhattan eingereicht worden sei.

