Mail-Verschlüsselung: Finanzierung von GnuPG gesichert

Das Projekt war ab 2005 auch von der deutschen Bundesregierung finanziell gefördert worden, allerdings liefen diese Zuwendungen 2010 aus. Auch über die Projektseite gingen zu wenig Spenden ein. Daher stand Koch im Jahr 2013 kurz davor, die weitere Entwicklung von GnuPG aufzugeben und einen regulär bezahlten Job in der IT-Branche anzunehmen. Im Dezember 2014 startete Koch eine Spendenkampagne auf dem Crowdfundingportal Goteo. Diese brachte allerdings statt der erhofften 120 000 Euro nur 36 732 Euro ein.

Da inzwischen das angepeilte Ziel für 2015 erreicht sei, könne demnächst wieder ein zweiter Programmierer an dem Projekt arbeiten, sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur. Er kündigte auch eine Initiative an, um die Bedienung der GnuPG-Programme zu verbessern. Die Programme gelten vielen Anwendern als zu kompliziert. „Mitte April treffen sich alle Beteiligten zu einem GnuPG-Gipfel in Frankfurt, um dieses Thema in Angriff zu nehmen.“