Malware verwandelt Bankomaten in einarmigen Banditen

Auf Schnelligkeit optimiert

Auch in einem Bericht über Zahlungsbetrug der European Association for Secure Transactions findet die Malware bereits Erwähnung. Eine ähnliche Variante, die den Namen Cutlet Maker trägt, wurde in neun der 21 beobachteten Länder eingesetzt. Spezifische Länder wurden nicht genannt.

Um derartige Malware installieren zu können, benötigen die Angreifer physischen Zugriff oder Netzwerkzugang zum Bankomaten. Den physischen Zugang verschaffen sich diese meist, indem diese ein Loch in den Bankomaten schneiden, um an den seriellen Wartungs-Port zu gelangen. Die Software sei laut Kaspersky bewusst einfach gestaltet und lasse sich rasch installieren, da den Hackern meist nur wenig Zeit bleibt, um den Diebstahl erfolgreich abzuwickeln.

"Haben Sinn für Humor"

Der von Kaspersky beobachtete Trend zu verspielteren Oberflächen – eine Abwandlung der Malware zeigte einen klischeehaften Koch, der nach dem Klick auf „Spin“ dem Nutzer den Daumen zeigt und „OK“ sagt – deute aber darauf hin, dass die Entwicklung der Malware selbst keine Herausforderung mehr darstelle. „Diese Menschen haben einen Sinn für Humor und offenbar genügend Zeit“, sagt Konstantin Zykov, einer der Sicherheitsforscher von Kaspersky.