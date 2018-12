Mark Zuckerberg hat heuer 15 Milliarden Dollar verloren

Pannen und Skandale

Den größten Kurssturz hatte Facebook nach der Präsentation von Geschäftsbericht und Ausblick im Juli einstecken müssen. Laut diesen ist die Nutzerzahl in Europa erstmals zurückgegangen. An einem einzigen Tag haben sich über 100 Milliarden Dollar quasi einfach in Luft aufgelöst. Zuckerbergs Glück im Unglück: Er hat sich kurz davor von einem Großteil seiner Anteile getrennt.

Zugesetzt soll dem Unternehmen die EU-Datenschutzverordnung aber speziell auch der Datenskandal mit Cambridge Analytica haben. Doch die Serie an Pannen hat seither nicht abgerissen: So mehreren sich bereits länger die Vorwürfe, Russland habe per sozialen Medien die US-Wahl manipuliert und dass Facebook auch eine Rolle im Völkermord von Myanmar gespielt haben könnte, indem darüber Hassbotschaften verbreitet wurden. Aktuell liegt die Aktie bei rund 140 Dollar, das entspricht dem Wert von März 2017.