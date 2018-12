Facebook: Klagen von Nutzern verfassungswidrig

Schrems: "Rechte nur am Papier"

„Man hat als Nutzer scheinbar nur Rechte am Papier. Wir haben jetzt viereinhalb Jahre über die Zuständigkeit verhandelt und jetzt wird abermals die Frage der Zuständigkeit in einem Instanzenzug zum OLG und OGH wandern“, fährt Schrems fort. Denn egal wie die Entscheidung der Richterin lauten wird, eines steht fest: Entweder Schrems oder Facebook werden dagegen Berufung einlegen.



Facebooks Anwälte argumentieren, dass die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine Klage gegen Facebook vor Gerichten nicht erlauben würde. Nur die Aufsichtsbehörde in Irland soll über Datenschutzverletzungen von Facebook entscheiden dürfen. Auch der Gerichtsort Österreich ist ihrer Ansicht nach strittig.



Der Anwalt von Schrems, Wolfgang Niklfeld, bestritt dies im Gerichtssaal. „Für die geltend gemachten Ansprüche, die aus dem Vertrag mit Facebook abzuleiten sind, ist nicht die Datenschutzbehörde zuständig.“ Laut Niklfeld sieht die DSGVO eine solche Klage bei der EU-Vorlage der Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich vor. Ein Nutzer könne frei entscheiden, eine Beschwerde vor einer Datenschutzbehörde oder eine Klage vor einem Gericht am eigenen Wohnsitz einzubringen.

Gerichtsort Österreich möglich?

„ Facebook deutet hier die DSGVO nicht mal mehr um, sondern ignoriert sie einfach. Artikel 79 sagt ausdrücklich, dass jeder Nutzer ein Unternehmen vor Gericht klagen kann – sie behaupten aber einfach das Gegenteil“, erklärt Schrems. In der österreichischen Umsetzung der DSGVO ist dieser Punkt allerdings nur explizit in Verbindung mit Schadensersatz erwähnt. Deshalb ist dieser Punkt ebenfalls von der Richterin zu klären.



In der Verhandlung brachte Facebook erstmals sogar vor, dass eine Klagemöglichkeit verfassungswidrig wäre. „Das ist an Absurdität nicht zu übersteigern: Ein Weltkonzern argumentiert ernsthaft, dass es gegen die Verfassung verstoßen würde, wenn ein Verbraucher ihn klagen kann“, so Schrems.

Musterprozess

Ein Urteil in dieser Sache ist nicht nur für den Fall von Schrems interessant, sondern auch für künftige Prozesse gegen Facebook in Österreich. „Wenn die Gerichtshöfe hier zum Urteil gelangen, dass dieser Prozess in Österreich nicht zulässig ist, bedeutet das für alle weitere Prozesse von Personen gegen Facebook, dass diese nicht in Österreich geführt werden können“, erklärt Niklfeld gegenüber futurezone.at.



Der EuGH hat bisher in dem Verfahren bereits entschieden, dass Schrems zwar keine „Sammelklage“ im Auftrag anderer Nutzer einbringen darf, aber das Landesgericht Wien für seine eigenen Ansprüche zuständig ist, da er Facebook rein privat als Verbraucher nutzt. Man wird sehen, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Die Entscheidung der Richterin ergeht schriftlich und wird erstmal wohl erst einmal ein paar Wochen dauern. Der Weg durch alle weiteren Instanzen wird hingegen Jahre in Anspruch nehmen.