Mark Zuckerberg spendet eine Milliarde Dollar in Aktien

Wie heute von der Wohltätigkeitsorganisation "The Chronicle of Philanthropy" bekannt gegeben wurde, stiegen Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan auf den ersten Platz der großzügigsten US-Amerikaner des Jahres 2013 auf, indem sie 18 Millionen Facebook-Aktien im Wert von knapp einer Milliarde Dollar (Dezember-Kurs) an ddie Organisation " Silicon Valley Community Foundation" spendeten.