Maschinenträume im Autohaus

Im Foyer des Berliner Automobilforums stehen Fahrzeuge der Marken Bentley, Bugatti, VW, Seat und Skoda. Im Untergeschoß des Hauses rauschen rote Kleider, küssen Maschinen und hacken metallene Vögel auf Fingerkuppen ein. Noch bis Ende August präsentiert die Linzer Ars Electronica in den Schauräumen des deutschen Automobilherstellers VW im Zentrum Berlins die Ausstellung "Wovon Maschinen träumen". "Es ist spannend an solche Orte zu gehen, weil wir dort ein Publikum erreichen, das wir sonst nicht bekommen", sagte Gerfried Stocker, der künstlerischer Leiter der Linzer Medienkunstplattform bei der Eröffnung der Schau am Donnerstag in Berlin. Gezeigt werden 14 Arbeiten von Künstlern aus Österreich, Deutschland, Großbritannien und den USA sowie Installationen aus dem Futurelab der Linzer Medienkunstplattform.

Rotierende Kleider ...

Begrüßt werden die Besucher von roten Kleidern, die von der Berliner Künstlerin Ursula Neugebauer entworfen wurden, und in perfekter maschineller Grazie im Raum rotieren. "Vielleicht träumen Menschen auch davon so perfekt zu sein wie Maschinen", meinte Neugebauer bei einer Presseführung durch die Schau.

Ebenfalls ein Kleid zeigt der US-Künstler Charlie Bucket. Das aus rund 180 Metern Plastikschlauch geknüpfte "Fluid Dress" visualisiert mittels Flüssigkeiten, die mit einer computergesteuerten Pumpe in das Kleidungsstück geleitet werden, die Stimmungen und Gefühlslagen seiner Trägerinnen.

... und Kussmaschinen

Wenige Schritte weiter zeigt der ebenfalls aus den USA kommende Maschinenkünstler Ben Cowden seine interaktiven Skulpturen: Eine Zunge, die sich nach einem Lollipop streckt ("Eating My Cake and Having it Too"), ein mit Kameras versehener Puppenkopf, der sich fernsteuern lässt und die Aufnahmen zeitversetzt auf einem Monitor wiedergibt ("An Elaboration of Shortcoming") und eine Kussmaschine - die " Kissing Machine", die den Ausstellungsbesuchern ihren roten Kussmund aus Gummi entgegenstreckt und die Frage aufwirft, ob auch mechanische Küsse intim sein können.

Geschriebene Lebewesen

Der "Life Writer" von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau vom Institut für Interface Culture an der Linzer Kunstuniversität verwandelt die in eine alte Schreibmaschine aus den 1930er Jahren getippten Buchstaben softwaregesteuert in kleine Kreaturen, die wild über das Papier huschen, sich berühren und über das Drehen an der Rolle der Schreibapparatur auch wieder zum Verschwinden gebracht werden können.

Die Frage wovon Maschinen träumen sei auch die Frage wovon wir träumen, wenn wir Maschinen erschaffen, sagt Ars-Electronica-Leiter Stocker. Sie sei auch eine Herausforderung an unsere Welt mit andere Imaginität heranzutreten: "Wenn wir erkennen, welche enorme Bedeutung Technologie und Maschinen für unsere Zukunft haben, dann werden wir uns auch anders mit Technologie auseinandersetzen."