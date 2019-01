Mastercard-Rückzieher: Doch kein Schutz vor allen Abzock-Abos

Ein Blog-Eintrag von Mastercard hat in den vergangenen Tagen für zahlreiche Meldungen gesorgt, nach denen Mastercard seine Kunden künftig vor Abzock-Abos schützen wolle, indem es automatische Abbuchungen verhindert (auch die futurezone hat darüber geschrieben). Jetzt rudert das Kreditkartenunternehmen aber wieder zurück, wie The Verge berichtet. Nur wenn es um Produkte gehe, die an die Postadresse zugestellt werden, will Mastercard automatische Abbuchungen unterbinden. In solchen Fällen werden Kunden in Zukunft vor jeder Abbuchung - beispielsweise einmal im Monat - gefragt, ob sie zustimmen.