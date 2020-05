McDonalds plant Happy Meal-Spielzeug aus 3D-Drucker

Die Fast Food-Kette McDonalds könnte für die Spielzeug-Überraschung in seinem Kindermenü Happy Meal schon bald auf 3D-Drucker zurückgreifen. Zumindest wenn es nach dem Wunsch von Mark Fabes, IT-Chef bei McDonalds in Großbritannien, geht. Dieser äußerte diesen Gedanken gegenüber The Register im Rahmen eines Events in München. Allerdings betonte er auch, dass es derzeit noch keine Probephase gebe und es sich lediglich um einen Gedanken handle.