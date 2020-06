Mediathek erlaubt Einblick in Stasi-Unterlagen

In einer Mediathek gibt die Stasi-Unterlagen-Behörde in Berlin Einblicke in das Innenleben des Geheimdienstes. Dazu gehört ein mehr als eineinhalbstündiger Tonmitschnitt, in dem der einstige Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, erklärt, wie gegen ausreisewillige DDR-Bürger vorzugehen sei.