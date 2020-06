Mehrheit der deutschen Jugendlichen besitzt Smartphone

Unter den 12- bis 13-Jährigen haben demnach 85 Prozent ein Computerhandy, wie eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom ergab. Bei den jüngeren Jugendlichen zwischen 10 und 11 Jahren nutzen gut die Hälfte (57 Prozent) ein Smartphone. Mit 10 Jahren surfen auch bereits 94 Prozent der Teenager im Internet. Ab 12 Jahren sind dann praktisch alle Jugendliche online. Je älter sie werden, desto mehr Zeit verbringen sie nach eigenen Angaben im Netz.

Zudem spielen der Umfrage zufolge fast alle Jugendlichen Computer- oder Videospiele. 93 Prozent der 10- bis 18-Jährigen gaben an, manchmal oder häufig am Computer, der Spielekonsole oder dem Handy zu spielen. Ein gutes Drittel der Befragten spielt gerne gemeinsam mit anderen in einem Raum, nur wenig mehr spielen am liebsten alleine. Besonders die jüngeren Teenager sagten, dass sie nur eine bestimmte Zeit mit Computerspielen verbringen dürften oder die Eltern ihnen bestimmte Spiele verbieten, weil sie zu gewalttätig seien. Befragt wurden für die repräsentative Studie 962 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren.